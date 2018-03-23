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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах атак на юге Франции

Общество
23 марта, 21:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, марта. /ТАСС

В результате серии нападений погибли три человека, еще 16 получили ранения

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ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах атак, совершенных террористом в пятницу на юге Франции. Об этом сообщила на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах террористических атак в Каркасоне и Требе", - написала она.

В пятницу утром 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений на юге Франции. В результате этих атак три человека погибли, еще 16 получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.

По данным МВД, преступник действовал в одиночку. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Темы
Захват заложников на юге Франции Борьба с "Исламским государством"
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