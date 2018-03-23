Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах атак на юге Франции

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах атак, совершенных террористом в пятницу на юге Франции. Об этом сообщила на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах террористических атак в Каркасоне и Требе", - написала она.

Ce soir, à minuit, @LaTourEiffel s'éteindra en hommage aux victimes des attaques terroristes à #Carcassonne et à #Trèbes. #Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont à leurs côtés. pic.twitter.com/YlIBL2b5gZ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 March 2018

В пятницу утром 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений на юге Франции. В результате этих атак три человека погибли, еще 16 получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.

По данным МВД, преступник действовал в одиночку. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).