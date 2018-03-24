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В Нидерландах вышла книга о фейковых новостях

Общество
24 марта, 1:24 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Новости в стране создают не журналисты, а специалисты по связям с общественностью, заявил соавтор книги Эрик ван де Бейк

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ГААГА, 24 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Новая книга под названием "Взрыв фейковых новостей" вышла в Нидерландах. Презентация издания прошла в пятницу вечером в Гааге в журналистском центре Nieuwspoort.

Как рассказал в беседе с корреспонденту ТАСС один из авторов и редакторов Эрик ван де Бейк, решение о выпуске данной книги возникло на фоне развернувшихся в последнее время дискуссий о фейковых новостях. "Мы не делаем никакого общего заключения в конце, однако главный вывод состоит в том, что новости в Нидерландах создают не журналисты, а специалисты по связям с общественностью, - отметил он. - И речь идет как о фейковых новостях, в том числе о России, так и лжи через умолчание". "Например, когда СМИ говорят, что Россия является угрозой, но при этом умалчивают, что НАТО тратить в 12 раз больше на военные цели, чем РФ", - сказал автор.

Книга состоит из девяти глав, написанных разными авторами из числа голландских журналистов и ученых. "Я попросил их изложить их точку зрения на голландскую журналистику, а они могли писать все что угодно, - заметил ван де Бейк. - Я лично написал главу о влиянии США на голландскую прессу и политику". В ней поднимаются также такие темы, как освещение крушения "Боинга" на Украине и войны в Сирии, влияние олигархов на СМИ и другие.

Кроме того, ван де Бейк является редактором-составителем издания совместно с ассистент-профессором Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль в городе Сучжоу Табе Бергманом. "Не думаю, что книга вызовет интерес у широкой публики, у людей, которые получают информацию через ведущие СМИ, - полагает он. - Но людям, которым интересна другая точка зрения, которые намеренно отказываются от чтения газет и просмотра основных новостных каналов, это будет интересно".

На презентацию книги была приглашена вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен, которая в конце прошлого года обвинила Россию в попытках повлиять на общественное мнение в Нидерландах путем распространения фейковых новостей. Однако чиновник не пришла на мероприятие. "Почему, я только могу предположить, - сказал автор. - Скорее всего, потому что книга очень критична в ее отношении".

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