Минюст США опубликовал проект запрета на устройства, повышающие скорострельность оружия

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США предложило в пятницу внести изменения в федеральное законодательство с целью запретить владение устройствами, повышающими скорострельность оружия. Об этом говорится в распространенном заявлении министра юстиции Джеффа Сешнса.

"После бессмысленной атаки в Лас-Вегасе предлагаемые правила станут критически важным шагом в наших усилиях по уменьшению угрозы актов насилия с применением огнестрельного оружия, который соответствует конституции и принятым Конгрессом законам", - отметил глава ведомства.

Изменения будут внесены в правила Бюро по контролю за спиртными напитками, табачными изделиями и оружием. Предлагаемые министерством нововведения вносят устройства, повышающие скорострельность оружия, в подпадающую под запрет категорию "пулемет". Новые правила "опубликованы для широкого обсуждения", которое завершится через 90 дней.

Перед публикацией президент США Дональд Трамп на странице в Twitter обвинил своего предшественника Барака Обаму в "легализации устройств, повышающих скорострельность оружия". "Как я и обещал, сегодня министерство юстиции опубликует правила, запрещающие эти устройства, и предоставит установленный период для комментариев. Мы запретим все устройства, которые превращают законное оружие в незаконные пулеметы", - написал президент.

Согласно распоряжению Бюро от июня 2010 года, эти устройства не регулируются законодательством. В конце февраля глава государства подписал распоряжение, которое обязывает министерство юстиции разработать положения о запрете на владение устройствами, повышающими скорострельность оружия. Речь идет о сложном типе приклада с курком, который при определенном положении действует на спусковой механизм полуавтоматического оружия таким образом, что стрелку, чтобы сделать выстрел, не требуется каждый раз нажимать на спусковой крючок. Такое оружие может выпускать до 800 пуль в минуту.

Запрет в некоторых штатах

В настоящее время указанные устройства уже запрещены в штатах Калифорния и Массачусетс. Еще в шести штатах и федеральном округе Колумбия существуют законы, запрещающие продажу так называемых штурмовых винтовок, что можно трактовать как запрет и на данные приспособления. Однозначной ясности в местных законодательствах на этот счет нет.

В октябре демократы из Сената внесли законопроект, ликвидирующий лазейку в законодательстве, позволяющую с легкостью модифицировать полуавтоматическое оружие, чтобы его скорострельность достигала показателей автоматического оружия.

В октябре 2017 года в Лас-Вегасе 64-летний американец Стивен Пэддок с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля. Погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Как установили правоохранительные органы, Пэддок оборудовал несколько имевшихся при нем винтовок повышающими скорострельность устройствами.