Россия готова увеличить квоты для бесплатного обучения японских студентов

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Россия готова увеличить квоты для бесплатного обучения в российских вузах японских студентов. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на российско-японском симпозиуме по подготовке кадров для производства.

"На сегодняшний день мы предоставляем квоты студентам других стран. Сейчас у нас бесплатно обучаются 97 студентов из Японии. Мы готовы увеличить квоту по тем специальностям, на какие есть спрос, для японских студентов", - сказала она.

По ее словам, развитие межвузовских связей России и Японии имеет большой потенциал, и сейчас уже заключено около 250 соглашений между учебными заведениями двух стран. Голодец также отметила, что Россия и Япония сталкиваются с похожими задачами в области развития профессионального образования.

"Мы реализуем программу поддержки российского образования на международном уровне и следим за вхождением наших вузов в международные рейтинги", - добавила она.

В Осаке проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран. В нем принимают участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, а также представители более 10 университетов обоих стран, включая Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Кинки.