Восточную Гуту с утра субботы покинули более 700 мирных жителей

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 24 марта. /ТАСС/. Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту в субботу утром, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска "Мухайям Эль-Вафидин" в субботу утром. Российским Центром примирения враждующих сторон организовано горячее питание и раздача продуктовых наборов беженцам на пункте пропуска", - сказал он.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению организован выход более 105 тыс. человек, добавил Золотухин.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.