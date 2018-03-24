Жители Магаса поучаствовали в экологической акции "Час Земли"

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Жители Магаса вечером в субботу приняли участие в костюмированном шествии и флешмобе в честь акции "Час Земли". Как сообщил ТАСС сотрудник мэрии Магаса Ваха Чемурзиев, в это время во всех государственных учреждениях выключили освещение и подсветку фасадов.

"Неожиданно пошел дождь и поверх национальной одежды пришлось надеть дождевики. Дождь нам не помеха, мы прошлись по проспекту Зязикова с факелами в руках, чтобы показать молодежи, что нельзя оставаться равнодушным к экологическим проблемам и загрязнению окружающей среды", - рассказал собеседник агентства.

Акция, в которой поучаствовали 150 человек, проходила с 20:30 мск по 21:30 мск. Факельное шествие завершилось на площади Алания у Башни согласия, где участники акции устроили своеобразный флешмоб, выстроившись в цифру 60, которая символизирует саму акцию.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов. Россия официально присоединилась к "Часу Земли" с 2009 года, в 2017 году акция стала самой масштабной в России и прошла более чем в 150 городах страны.