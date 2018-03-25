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В Татарстане самой юной участницей конкурса чтецов Корана стала трехлетняя девочка

Общество
25 марта, 19:30 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, марта. /ТАСС

Ребенок получил специальный приз в номинации "Самый маленький участник"

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КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Самыми молодыми участниками конкурса чтецов Корана, прошедшего в городе Елабуга Республики Татарстан, стали трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Юные чтецы получили специальный приз в номинации "Самый маленький участник", сообщил ТАСС имам-мухтасиб Соборной мечети города Елабуга Халим хазрат Шамсутдинов.

"Динисламу Сабирову четыре года, а Сафине Гимаевой - три. Динислам читал суру "Ихлас", эта сура почти самая короткая, и все дети с нее начинают. <...> У нас есть номинация - "Самый маленький участник", хотя они не заняли никакого места, но в этой номинации они получили приз", - рассказал собеседник агентства, отметив, что в качества приза юные участники конкурса получили большие пазлы на религиозную тематику.

Конкурсы чтецов Корана среди детей прошли в воскресенье в Новошешминском и Елабужском районах Татарстана. Так в Соборной мечети города Елабуги для участия в конкурсе собрались порядка 50 мальчиков и девочек.

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