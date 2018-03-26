Досрочные ЕГЭ по истории и химии сдают 15 тыс. человек

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и химии в рамках досрочного этапа сдают в понедельник 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по истории досрочного периода подали более 10 тыс. человек. Экзамены пройдут в 138 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) <...> Заявления на участие в ЕГЭ по химии в досрочный период подали более 5 тыс. человек, экзамен пройдет в 130 ППЭ", - уточнили в пресс-службе. Результаты участники экзаменов узнают не позднее 9 апреля.

В ведомстве добавили, что экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих 25 заданий. На ее выполнение отводится четыре часа. Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа. Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии - 36 баллов.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. Во всех экзаменационных пунктах ЕГЭ пройдет с применением технологии печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, будет вестись онлайн-видеонаблюдение.