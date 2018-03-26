Родительские комитеты опубликовали письмо в защиту новых образовательных стандартов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) опубликовала на своем сайте обращение к главе Минобрнауки Ольге Васильевой в защиту новых школьных образовательных стандартов.

В настоящее время Минобрнауки совместно с экспертами разрабатывает новый пакет образовательных стандартов по всем школьным предметам. Заседание, на котором планировалось их принять, прошло 21 марта, однако по его итогам было решено отправить пакет стандартов на доработку. В частности, нарекания вызвали стандарты по литературе и технологии. До 28 марта в Минобрнауки идет прием предложений, затем пройдет повторное рассмотрение.

"Родительская общественность встревожена известием о том, что новая редакция федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования направлена на доработку. Мы с нетерпением ждали нового образовательного стандарта, который повысил бы уровень образования наших детей, объединил бы едиными требованиями образовательное пространство страны", - говорится в письме.

В документе отмечается, что вариативность образовательных программ, преподавание в рамках примерной основной образовательной программы, приводят к тому, что уровень образования детей в школах остается очень низким. "При этом дети часто перегружены совершенно ненужной, а порой даже вредной для них информацией, в ущерб тем необходимым знаниям, которыми должен обладать каждый ученик.

"Мы полностью поддерживаем новую редакцию ФГОС основного общего образования и просим принять все возможные меры для его введения в предложенном варианте", - обращается родительская ассоциация к Васильевой.