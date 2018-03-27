Часовню Георгия Победоносца на месте гибели Гагарина освятят в день 50-летия трагедии

ВЛАДИМИР, 27 марта. /ТАСС/. Освящение часовни в честь Георгия Победоносца и митинг памяти "Прерванный полет" пройдут во вторник близ деревни Новоселово (Владимирская область) на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина в день 50-летия авиакатастрофы. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Киржачского района Михаил Горин.

"27 марта в ходе торжественных мероприятий, посвященных 50-летней годовщине со дня гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина, на мемориале возле Новоселово пройдет освящение часовни Георгия Победоносца, а также по традиции состоится митинг памяти "Прерванный полет", - сообщил он.

Часовня была заложена в 49-ю годовщину крушения МиГ-15УТИ, рядом с местом падения самолета. Как пояснил ТАСС глава администрации Киржачского района, в настоящее время строительные работы на часовне завершены, необходимо закончить внутреннюю отделку помещения, а также благоустроить территорию вокруг здания.

В день 50-летия авиакатастрофы ожидается большое количество гостей, приглашены родственники Юрия Гагарина, космонавты. В мероприятии примут участие руководители Владимирской области и представители аппарата полпреда в ЦФО. После освящения часовни и митинга в храме Андрея Первозванного, восстановленном Алексеем Леоновым, пройдет панихида.

В дальнейшем на месте гибели Гагарина откроют стелу с установленным на ней истребителем МиГ-29, появятся бюсты членов первого отряда космонавтов. После построят новую трибуну и музейный комплекс, посвященный истории первого отряда космонавтов.

27 марта 1968 года вблизи деревни Новоселово Киржачского района разбился истребитель, на борту которого были Гагарин и Серегин. На месте их гибели 17 октября 1975 года был открыт мемориал - 16-метровая стела в форме крыла самолета из красного гранита.