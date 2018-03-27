Белый дом опровергает утверждения о связях Трампа с экс-порноактрисой и угрозах ей

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не вступал в интимную связь с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, выступающей под псевдонимом Сторми Дэниелс. Об этом сообщил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге для журналистов.

"Президент решительно, очевидно, последовательно отрицал эти утверждения, и единственным человеком, ведущим себя непоследовательно, является тот, кто выступает с такими утверждениями", - сказал он.

Шах, комментируя воскресное интервью экс-порноактрисы, отметил, что Трамп "не верит ни одному утверждению, прозвучавшему" на нем, в том числе и об угрозах в ее адрес. "Я не буду вдаваться, мог президент или же нет смотреть его", - отметил заместитель пресс-секретаря, отвечая на вопрос, видел ли Трамп интервью Клиффорд. Президент вернулся в воскресенье вечером в Вашингтон буквально за полчаса до показа интервью. Он с супругой Меланьей провел выходные в своем поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), но первая леди страны предпочла остаться там еще на несколько дней.

Бывшая стриптизерша Стефани Клиффорд в интервью телекомпании CBS заявила в воскресенье, что лишь раз вступала в интимные отношения в 2006 году с нынешним президентом США, и рассказала об угрозах в свой адрес из-за такого рода выступлений. Как утверждала экс-порноактриса, в 2011 году она рассказала о своей связи с миллиардером дочернему изданию американского журнала InTouch, однако статья с ее откровениями так и не была опубликована. Через несколько недель после этого, по словам Клиффорд, к ней в Лас-Вегасе на автомобильной парковке подошел неизвестный и стал угрожать расправой, если она не будет держать все в тайне. В интервью Клиффорд предположила, что к запугиванию имел отношение адвокат Трампа Майкл Коэн.

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до выборов в США 2016 года, чтобы женщина утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году.

В начале марта Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. Она подтвердила, что получила от Коэна деньги в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах и не передавать никому переписку и фотографии миллиардера.