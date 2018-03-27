Празднование дня театра в Рязани, Липецке и Владимире перенесли из-за трагедии в Кемерово

ТАСС, 27 марта. Театральные коллективы во Владимире, Липецке и Рязани из-за трагедии в Кемерово перенесли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню театра, который традиционно отмечается 27 марта. Об этом сообщили в понедельник вечером пресс-службы театров.

"В связи с трагедией, произошедшей в городе Кемерово, празднование Международного дня театра и театральный капустник "Тень театра" переносится с 27 марта на 3 апреля", - говорится на сайте Владимирского академического театра драмы.

Большой театральный капустник "В четыре руки" отменился в Рязани. Как сообщается на сайте Рязанского театра драмы, в связи с трагическими событиями в Кемерове администрация театра перенесла праздничные мероприятия на 3 апреля.

В Липецком академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого 27 марта планировалось собрать артистов всех четырех профессиональных театров Липецкой области. Зрители должны были стать участниками квеста "Театр - сказка, Театр - мечта". Однако из-за трагических событий в Кемерове театр также отменил представление, новая дата пока не назначена.

Ивановский театр кукол выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре. "Можно ли подобрать слова, когда рушатся судьбы, жизни <...> Для кого-то рухнул весь мир. С болью в душе мы приносим свои соболезнования всем пострадавшим, скорбим <...>", - говорится в сообщении на официальной странице театра в Facebook.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре.