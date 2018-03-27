Превышений ПДК вредных веществ у мусорного полигона "Ядрово" не зафиксировано

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мониторинг воздуха вблизи мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Об этом во вторник сообщается на сайте МЧС РФ.

"В течение суток лабораториями ЦСООР "Лидер", ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

На полигоне твердых бытовых отходов "Алексинский карьер" в подмосковном Клину также не зафиксировано превышений ПДК. При этом, на полигоне "Кучино" в Балашихе на постах Мосэкомониторинга в течение суток были зафиксированы разовые превышения ПДК по сероводороду.

В Балашихе мониторинг ведется на 56 стационарных постах Мосэкомониторинга, передвижных лабораториях МЧС РФ, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В Волоколамске круглосуточно работают оперативная группа и две передвижных лабораторий Роспотребнадзора и МЧС, два мобильных поста Мосэкомониторинга. В Клину выставлены лаборатории 20-го поисково-спасательного отряда.