В Самаре могут ограничить продажу алкоголя вблизи объектов ЧМ-2018

САМАРА, 27 марта. /ТАСС/. Ограничения на продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре могут ввести в Самаре в июне-июле в районе объектов ЧМ-2018. Соответствующий проект постановления правительства Самарской области разместили на сайте минэкономразвития региона.

Согласно проекту постановления, накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018 запретят розничную продажу и употребление алкогольной продукции в стеклянной таре на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена". Продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре в определенные дни июня и июля также будут запрещены на территории, прилегающей к зданиям самарского аэропорта, железнодорожного и речного вокзалов, и в районе центральной площади города - площади имени Куйбышева.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Самара примет шесть матчей чемпионата мира - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира.