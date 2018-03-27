Во Владимирской области прошли мероприятия к 50-летию со дня гибели Гагарина и Серегина

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 50-й годовщине гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина, прошли в понедельник близ деревни Новоселово Владимирской области, где произошла авиакатастрофа. Участие в митинге памяти приняли летчики-космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов, народный артист СССР Иосиф Кобзон, передает корреспондент ТАСС.

"50 лет, как нет нашего коллеги, поэтому мы все считаем своим долгом прийти и поклониться. Каждый год мы здесь собираемся, и спасибо всем, кто принимает участие, облагораживая это место", - сказала журналистам Валентина Терешкова после того, как возложила цветы к мемориалу на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина.

На территории мемориала освятили часовню в честь Георгия Победоносца, заложенную ровно год назад рядом с местом падения самолета Гагарина. Кроме того, к 50-летней годовщине трагедии на мемориале построили новую трибуну, начались работы по строительству постамента, появились плиты с сообщением ТАСС о первом полете человека в космос и информация о трагической гибели Гагарина и Серегина. В дальнейшем здесь планируется создать музей космонавтики. Администрация Владимирской области выделила на реконструкцию мемориала 20 млн рублей.

"Часовня стоит напротив места гибели Гагарина и Серегина, напротив памятника, чтобы люди могли прийти и помолиться, поставить свечи", - рассказал ТАСС Андрей Сергеев, зять Владимира Серегина, вице-президент Фонд памяти первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина.

После памятного митинга, на котором выступили гости, летчики-космонавты и представители власти, народный артист СССР Иосиф Кобзон вместе с участниками мероприятия исполнил песню "Огромное небо".

Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года вблизи деревни Новоселово Киржачского района, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. На этом месте 17 октября 1975 года открыли мемориал - 16-метровую стелу в форме крыла самолета из красного гранита. По традиции каждый год в день годовщины на месте трагедии собираются космонавты, военнослужащие, местные жители и школьники со всей страны чтобы почтить память героев. После памятного митинга люди идут возлагать цветы, а затем участвуют в панихиде в восстановленном храме Андрея Первозванного.