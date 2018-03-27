Срок эксплуатации автобусов в Московской области намерены ограничить до семи лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московская областная дума намерена рассмотреть законопроект, который впервые установит предел срока эксплуатации для автобусов, чтобы снизить аварийность общественного транспорта. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Московская областная Дума предлагает законодательно установить предельный возраст для регионального общественного транспорта. <…> Для автобусов малого класса предлагается ввести предел в пять лет с момента выпуска, а для среднего и большого - семь лет", - говорится в сообщении. В областной думе отметили, что законопроект намерены рассмотреть в первом чтении 29 марта.

Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "Это нововведение может существенно поспособствовать улучшению "аварийной" статистики", - процитировали его в пресс-службе думы.

Брынцалов добавил, что в Московской области на обновление подвижного состава общественного транспорта в 2017 году было выделено 12 млрд рублей, на эти средства должны быть закуплены 1,76 тыс. автобусов.

Крупные аварии с подмосковными автобусами

6 октября 2017 года на 3-м километре автодороги в обход города Коломны рейсовый автобус MAN крупнейшего автоперевозчика Подмосковья областного "Мострансавто", следовавший по маршруту Москва - Озеры, опрокинулся в кювет. Всего в автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП пять человек погибли, 25 пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

25 декабря 2017 года рейсовый автобус "Мострансавто", следовавший из "Сколкова" до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход. Погибли четверо и пострадали 11 человек.