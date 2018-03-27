AP: статую обнаженного Трампа выставят на аукцион в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Статуя обнаженного президента США Дональда Трампа в полный рост будет выставлена на аукцион в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По его информации, торги устраивает аукционный дом Julien's Auctions. Речь идет об одной из нескольких статуй, которые были установлены в 2016 году в ряде городов США американской неправительственной организацией Indecline, объединяющей работников творческой сферы.

Выставляемая на торги скульптура является единственной уцелевшей статуей Трампа из тех, что были установлены Indecline. Остальные были уничтожены или же подверглись актам вандализма.

Как заявили в Julien's Auctions, они ожидают, что лот будет продан за $20-30 тыс. Торги пройдут в начале мая этого года. В октябре 2016 года этот же аукционный дом продал другую статую обнаженного Трампа, которая демонстрировалась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), за $21,8 тыс.

Скульптуры были установлены еще до победы Трампа на выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года, в людных местах в ряде американских городов, включая Нью-Йорк, Лос- Анджелес, Сан-Франциско (штат Калифорния), Кливленд (штат Огайо), Сиэтл (штат Вашингтон). В Indecline тогда уточнили, что акция была проведена в знак протеста против участия в президентских выборах Трампа, которого представители организации назвали "самой серьезной угрозой миру".

Изваяния были изготовлены из полимерных материалов скульптором, известным под псевдонимом Ginger (Джинджер). Мастер представил Трампа в крайне неприглядном свете - с ярко-оранжевой кожей, большим животом и непропорциональными частями тела. Как отметили в Indecline, все статуи были практически сразу же демонтированы властями. Нью-йоркская полиция, в частности, указала тогда, что убрала статую, так как ее установка в одном из парков на Манхэттене не была согласована с регулирующими органами.