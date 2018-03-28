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Более 70 подопечных интерната в ЕАО находятся в больницах с гриппом, ОРВИ и пневмонией

Общество
28 марта, 7:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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ТАСС, 28 марта. Число заболевших пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната превысило 70 человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе правительства Еврейской АО.

С 15 по 23 марта с диагнозом пневмония скончались четверо подопечных интерната, еще двое умерли 25 и 27 марта. Следствие возбудило уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"На сегодняшний день в областной больнице с пневмонией находятся 13 подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната. Завтра 6 из них пройдут повторный рентгенологический контроль. <...>. В инфекционную больницу госпитализировано 58 человек с диагнозами ОРВИ и грипп", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на зампредседателя правительства - начальника управления здравоохранения правительства ЕАО Валерия Жукова.

В пресс-службе уточнили, что в пятницу могут выписать восьмерых.

В интернате в настоящее время готовят дезинфекцию очага заболевания. Все подопечные интерната и персонал проходят противовирусную лекарственную профилактику.

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