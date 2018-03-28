На уличных экранах Москвы появятся ролики с выражением скорби о трагедии в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Более 300 рекламных экранов, работающих на цифровых технологиях и имеющих возможность менять изображения, по всей Москве будут транслировать ролики с выражением скорби по погибшим в Кемерове, на части табло они уже запущены. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы.

"Всего по городу задействовано более 300 рекламных конструкций различного формата - от ситибордов в центральной части до больших и сверхбольших форматов на вылетных магистралях, ТТК и МКАД, имеющих электронную технологию смены изображений. С 18:00 до 20:00 мск сегодняшнего дня на диджитал [цифровых] щитах будет транслироваться только этот ролик", - сообщили в пресс- службе.

В ролике на черном фоне горит свеча и белым шрифтом написано "Скорбим вместе с Кемерово". В департаменте отметили, что участие в этой добровольной акции приняли все операторы наружной рекламы Москвы. На части экранов ролики уже были запущены.

28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта на четвертом этаже этого здания начался пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.