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Дни культурного наследия впервые пройдут в Москве в апреле и мае 2018 года

Общество
28 марта, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Серия мероприятий начнется 18 апреля

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Дни культурного наследия впервые пройдут в Москве с 18 апреля до конца мая. Как сообщил в среду журналистам руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в этот период в столице для всех желающих пройдут бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты.

"Фестиваль стартует 18 апреля в День охраны памятников и продлится до конца мая. В этот период откроются закрытые объекты Москвы, там пройдут бесплатные экскурсии. Также мы надеемся, что в Москве будет хорошая погода, планируем пешеходные, велосипедные экскурсии, мастер-классы и лекции, квесты", - сказал Емельянов.

Он добавил, что одна из экскурсий запланирована в знаменитый Дом Наркомфина в центре Москвы. Глава департамента отметил, что лично проведет одну из экскурсий по Пятницкой улице.

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