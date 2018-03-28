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Члены Совета Думы возложили в центре Москвы цветы к месту памяти трагедии в Кемерове

Общество
28 марта, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Среди пришедших на Манежную площадь - руководители палаты, лидеры политических фракций, главы комитетов и их первые заместители

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Члены Совета Думы, среди которых руководство палаты, лидеры всех политических фракций, а также главы комитетов и их первые заместители, в среду после заседания отправились на Манежную площадь в центре Москвы, где возложили цветы к мемориалу памяти пожара в Кемерове, предает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура. Согласно постановлению, в день траура на всей территории страны приспускаются государственные флаги РФ, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.

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