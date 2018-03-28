Члены Совета Думы возложили в центре Москвы цветы к месту памяти трагедии в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Члены Совета Думы, среди которых руководство палаты, лидеры всех политических фракций, а также главы комитетов и их первые заместители, в среду после заседания отправились на Манежную площадь в центре Москвы, где возложили цветы к мемориалу памяти пожара в Кемерове, предает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура. Согласно постановлению, в день траура на всей территории страны приспускаются государственные флаги РФ, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.