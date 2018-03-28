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СМИ: Американская киноакадемия не выявила фактов домогательств со стороны ее президента

Общество
28 марта, 17:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, марта. /ТАСС

Джон Бейли остается президентом киноакадемии

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НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Американская академия киноискусств, присуждающая премию "Оскар", по результатам расследования не выявила нарушений со стороны президента этой организации Джона Бейли, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах. Он сохранит свой пост. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал People.

Бейли ранее обвинили в том, что более 10 лет назад он якобы попытался прикоснуться к некой женщине неподобающим образом в то время, когда они ехали в автомобиле на съемки. Президент киноакадемии отрицал все обвинения в свой адрес. По поводу данной жалобы организации пришлось инициировать внутреннее расследование, из-за чего над Бейли нависла угроза отставки.

В итоге по результатам разбирательства академия не выявила каких-либо нарушений за своим руководителем. "Управляющий комитет [киноакадемии] единогласно пришел к выводу, что никаких дальнейших действий по данному вопросу не требуется, - приводит издание заявление организации. - О выводах и рекомендациях комитета было доложено совету директоров, члены которого согласились с этими решениями".

"Джон Бейли остается президентом киноакадемии", - отмечается в заявлении. Предоставить подробности в организации отказались.

Бейли был избран президентом Американской киноакадемии в августе 2017 года на четырехлетний срок. В связи с началом разбирательства его временно отстранили от исполнения обязанностей.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых работал. С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в США в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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Персоны
Джоли, Анджелина Буш, Джордж (старший)
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