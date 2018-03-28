Общественный совет ФСБ разместит материалы о втягивании молодежи в терроризм через соцсети

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Общественный совет при ФСБ России подготовит совместно с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) материалы о втягивании молодежи в соцсетях в террористическую деятельность. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, такое решение принято на заседании Общественного совета.

"В ходе заседания члены Совета обсудили роль гражданского общества в противодействии вовлечению граждан России в незаконные вооруженные формирования с использованием социальных сетей, - отметили в ЦОС. - Принято решение совместно с НАК организовать размещение на официальном интернет-сайте Общественного совета тематических материалов, предостерегающих молодежь от втягивания в террористическую деятельность через социальные сети". В состав экспертной группы НАК рекомендован Сергей Солдатенков (гендиректор ПАО "Мегафон").

Как подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов, современные средства коммуникации играют существенную роль при вербовке россиян, особенно молодежи, в незаконные вооруженные формирования, "это не единичный пример того, как технологические и социальные новшества используются террористами в своих грязных целях".

"Мы полагаем, что наша общая с компетентными органами задача - не скатываясь к жесткой цензуре и бездумному запретительству, усилить информационное противодействие таким агитаторам и вербовщикам по всем возможным каналам, одновременно работая над повышением его эффективности", - отмечает Титов. Он высказал уверенность, что участие в экспертно-консультативной группе НАК поможет найти новые подходы к решению этой задачи.

Кроме того, члены Общественного совета ознакомились с планом мероприятий, приуроченных к юбилею образования подразделений военной контрразведки. Предполагается публикация в ряде СМИ статей, освещающих наиболее яркие страницы ее истории, адресная помощь ветеранам органов безопасности в войсках, а также посещение курсантами выставок в галерее народного художника СССР Шилова.

Перед началом работы участники совета почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Кемерове.