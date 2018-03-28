Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общественный совет ФСБ разместит материалы о втягивании молодежи в терроризм через соцсети

Общество
28 марта, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Как подчеркнул председатель Общественного совета Василий Титов, современные средства коммуникации играют существенную роль при вербовке россиян

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Общественный совет при ФСБ России подготовит совместно с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) материалы о втягивании молодежи в соцсетях в террористическую деятельность. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, такое решение принято на заседании Общественного совета.

"В ходе заседания члены Совета обсудили роль гражданского общества в противодействии вовлечению граждан России в незаконные вооруженные формирования с использованием социальных сетей, - отметили в ЦОС. - Принято решение совместно с НАК организовать размещение на официальном интернет-сайте Общественного совета тематических материалов, предостерегающих молодежь от втягивания в террористическую деятельность через социальные сети". В состав экспертной группы НАК рекомендован Сергей Солдатенков (гендиректор ПАО "Мегафон").

Как подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов, современные средства коммуникации играют существенную роль при вербовке россиян, особенно молодежи, в незаконные вооруженные формирования, "это не единичный пример того, как технологические и социальные новшества используются террористами в своих грязных целях".

"Мы полагаем, что наша общая с компетентными органами задача - не скатываясь к жесткой цензуре и бездумному запретительству, усилить информационное противодействие таким агитаторам и вербовщикам по всем возможным каналам, одновременно работая над повышением его эффективности", - отмечает Титов. Он высказал уверенность, что участие в экспертно-консультативной группе НАК поможет найти новые подходы к решению этой задачи.

Кроме того, члены Общественного совета ознакомились с планом мероприятий, приуроченных к юбилею образования подразделений военной контрразведки. Предполагается публикация в ряде СМИ статей, освещающих наиболее яркие страницы ее истории, адресная помощь ветеранам органов безопасности в войсках, а также посещение курсантами выставок в галерее народного художника СССР Шилова.

Перед началом работы участники совета почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Кемерове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
5
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров