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Психологи МГУ проконсультируют коллег из Кемеровской области по оказанию помощи при ЧП

Общество
28 марта, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Прямая линия будет организована 29 марта, в 10:00 мск

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова организует прямую линию со специалистами из Кемеровской области. Московские психологи проконсультируют коллег по вопросам оказания помощи во время ЧП, сообщили в пресс-службе вуза в среду.

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

"Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках проекта "Дистанционный консультативный центр" организует 29 марта, в 10:00 [мск], консультативную прямую линию со специалистами Кемеровской области. Главная задача - консультации специалистов разных ведомств (помощь населению) по вопросам оказания психологической помощи в острый и отдаленный период происшествия", - говорится в сообщении.

В МГУ добавили, что ведущие психологии России, специалисты Российской академии образования, Центра экстренной психологической помощи МЧС соберутся вместе, чтобы оказать поддержку специалистам, которые будут обеспечивать психологическую помощь в Кемеровской области.

"Трагическое событие, произошедшее в Кемерове - большое горе для страны. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова всегда старался помогать в трудных ситуациях, осуществлял поддержку и самих пострадавших, и тех специалистов-психологов, которые работали с горем и утратой. Сегодня мы выступили координаторами межведомственной всесторонней консультации специалистов Кемеровской области для того, чтобы все разработки науки шли на пользу обществу и психологической службе в экстренных ситуациях и в дальнейшем преодолении последствий горя", - отметил декан факультета психологии Юрий Зинченко.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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