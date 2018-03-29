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Медведев обсудит допобразование на заседании президиума Совета по приоритетным проектам

Общество
29 марта, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава кабмина не раз отмечал большую роль дополнительного образования в развитии детей и подростков

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе кабмина, на заседании планируется обсудить ход реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", в том числе в части развития региональных систем дополнительного образования.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр образования и науки Ольга Васильева, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр РФ по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов.

Медведев не раз отмечал большую роль дополнительного образования.

"В кружках, секциях детям помогают с самого раннего возраста раскрыть свои способности, начать свой путь или в науку, или в какую-либо другую область, - заявил он на одном из совещаний по этой теме в 2017 году. - Дети могут себя попробовать в самых разных сферах - и именно в чистой науке, и в техническом творчестве, и в спорте, и в музыке, и в искусстве". "И по форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но и потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться на те направления, которые станут актуальными, может быть, даже не сейчас, а в ближайшие пять-десять лет", - заметил также премьер.

В соответствии с паспортом приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", в 2018 году планируется переоснастить около 400 тыс. учебных мест дополнительного образования, из них 150 тыс. в сельской местности, а к 2025 году - более 1,8 млн учебных мест, из них 600 тыс. в сельской местности. Уже в 2019 году программами дополнительного образования будет охвачено на 1,5 млн детей в возрасте от пяти до 18 лет больше, чем в 2017 году.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Шувалов, Игорь Иванович Васильева, Ольга Юрьевна Силуанов, Антон Германович Абызов, Михаил Анатольевич Скворцова, Вероника Игоревна Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович Дворкович, Аркадий Владимирович
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