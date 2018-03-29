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Крашенинников предлагает ввести предупреждение за нарушение земельного законодательства

Общество
29 марта, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Сейчас за это для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение палаты проект закона о введении в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) нового вида наказания по статьям о нарушении земельного законодательства - предупреждение. Информация об этом опубликована в четверг в думской электронной базе данных.

Речь идет о внесении соответствующих поправок в статьи 7.1 и 8.8 КоАП РФ, где предусмотрена ответственность за нарушения земельного законодательства, в том числе самовольное занятие земельного участка и его использование не по целевому назначению.

"Согласно полученной из Росреестра статистической информации, подавляющее большинство от общего числа лиц, привлеченных к ответственности за указанные правонарушения, составляют граждане. Так, в 2016 году доля граждан составила 88,7%, за девять месяцев 2017 года - 89,2%. При этом санкциями указанных норм для граждан предусмотрено безальтернативное административное наказание только в виде штрафа, без предупреждения", - указывается в пояснительной записке.

В то же время, отмечает автор, при совершении аналогичных правонарушений субъектами малого и среднего предпринимательства наказание в виде штрафа может быть заменено им на предупреждение. "Таким образом, при совершении одних и тех же правонарушений граждане оказываются в неравном, более ущемленном положении, что приводит к росту социальной напряженности среди населения многих регионов России", - говорится в сопроводительных документах.

Для урегулирования этой ситуации законодательной инициативой предлагается внести изменения в КоАП, предусмотрев для граждан альтернативный вид административного наказания - предупреждение, заключил Крашенинников.

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Персоны
Крашенинников, Павел Владимирович
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