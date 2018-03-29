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В Ростовской области открылся волонтерский центр WorldSkills Kazan-2019

Общество
29 марта, 13:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, марта. /ТАСС

При организации чемпионата планируют задействовать более 2 тыс. добровольцев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр по набору волонтеров 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan, который состоится в Казани в 2019 году, открылся в четверг на базе института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ЮФУ) в городе Таганрог Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра Антон Кумов.

"У нас состоялось открытие центра, которое закрепит его статус как ресурсного центра по набору волонтеров к чемпионату WorldSkills. Было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета включится в подготовку мирового чемпионата", - пояснил он.

По условиям соглашения о сотрудничестве, ресурсный центр должен создать условия для участия в волонтерской программе WorldSkills Kazan-2019 и включения в нее максимального количества кандидатов. Будут вести информационную кампанию, отбор кандидатов и обучение волонтеров, из которых впоследствии составят команду добровольцев от региона. После подачи заявки на чемпионат кандидату в волонтеры предстоит пройти очное собеседование, где специалисты выявят его профессиональные навыки, опыт участия в волонтерской деятельности, мотивацию, умение работать в команде и уровень владения английским языком.

По словам Кумова, при организации чемпионата планируют задействовать более 2 тыс. волонтеров. Каждый ресурсный центр должен подготовить около 25 человек. От молодежи Ростовской области уже поступило более 250 заявок, добавил он.

Всего по России определили 15 ресурсных центров по набору волонтеров в восьми федеральных округах. Шестнадцатым по счету станет волонтерский центр в принимающем чемпионат городе - Казани. Активное включение центров в реализацию волонтерской программы запланировали с 2018 года.

О WorldSkills

22-27 августа 2019 года мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan соберет в Казани молодых профессионалов из 70 стран, соревнующихся более чем в 50 компетенциях.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Россию официально приняли в состав международной организации 17 мая 2012 года.

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