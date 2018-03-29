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Лукашенко считает сало лучшим "допингом" для спортсменов

Общество
29 марта, 14:05 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, марта. /ТАСС

Президент Белоруссии убежден, что "нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один"

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МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал белорусским спортсменам после тяжелых нагрузок в качестве "допинга" есть сало. Об этом он заявил в четверг, встречаясь с чемпионами и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.

"Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

Президент убежден, что "нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один". "Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - заключил лидер Белоруссии.

Лукашенко поблагодарил белорусских спортсменов за успешное выступление на Играх-2018, вручив им государственные награды. Особую благодарность президент страны выразил паралимпийцам. "Я болел за вас не меньше, чем за наших олимпийцев. Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил", - сказал Лукашенко.

Белорусы на Паралимпиаде завоевали 12 медалей, в том числе четыре золотые, и стали восьмыми в медальном зачете. Белорусские олимпийцы привезли из Пхенчхана три медали - две золотые и одну серебряную.

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