В зоопарке Петербурга у пары белоруких гиббонов появился малыш

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Пара белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке обзавелась пополнением, сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.

"У пары гиббонов Ленинградского зоопарка Персея и Габины родился малыш. Радостное событие произошло утром 23 марта", - говорится в сообщении.

23 марта в семье белоруких гиббонов Персея и Габины родился малыш! Детёныш обычно проводит несколько месяцев в тесном контакте с мамой, в этот период увидеть его не всегда возможно, но он уже начинает показываться нашим посетителям! ☺️ Публикация от Ленинградский Зоопарк (@spbzoopark) 29 Мар 2018 в 5:08 PDT

Отмечается, что это уже третье потомство в семье обезьян в зоопарке Санкт-Петербурга. При этом пол новорожденного определить пока не удалось, так как самка гиббона прячет детеныша от сотрудников. Как утверждают специалисты, первые месяцы маленькие гиббоны проводят, крепко держась за живот матери.

Отец новорожденного гиббона Персей родился в Петербурге в 1994 году, а самка Габина в 2011 году прибыла из зоопарка чешского города Пльзень. В 2012 и 2015 годах у них появились на свет детеныши Орфей и Тесей.

В Ленинградском зоопарке существует традиция называть белоруких гиббонов греческими именами. Планируется, что после определения пола животного среди посетителей проведут конкурс на лучшее имя для него.

В начале марта предложенными публикой именами в Ленинградском зоопарке назвали трех львят, появившихся на свет в декабре прошлого года. Им дали африканские клички Рудо, Нео и Лулу, означающими в переводе с суахили соответственно - "любовь", "подарок" и "жемчужина".

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец прусского подданства Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.