Евреи в России начинают отмечать Песах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Еврейские общины в 180 городах России начинают в пятницу вечером отмечать Песах, который продлится неделю. Он установлен в память об избавлении от 400-летнего рабства.

Это библейское событие произошло почти 3,5 тыс. лет назад, когда пророк Моисей вывел свой народ из египетского плена.

Трапеза в синагоге

"Центральная традиция праздника - это пасхальный седер (трапеза), каждый элемент которого несет символическое значение и напоминает о событии, которое мы отмечаем", - рассказал ТАСС пресс-секретарь главного раввина России Михаил Лидогостер.

"В этом году для российских общин заготовлено около 100 тонн мацы, из них 80 - российского производства, остальная часть - израильская", - отметил он.

Пресный хлеб, сделанный лишь из муки и воды без дрожжей, - маца, символизирует чистоту и покорность перед Богом. Любые квасные продукты - "хамец", связанные, напротив, с самовозношением и гордостью, в Песах употреблять запрещено.

Кроме того, пресный хлеб - это дань памяти об исходе евреев из Египта, когда в спешке взяли в дорогу хлеб из еще не успевшего подняться теста.

В Московском еврейском общинном центре в Марьиной роще пасхальный седер возглавит главный раввин России Берл Лазар, а в старинной столичной Хоральной синагоге в Большом Спасоглинищевском переулке - руководитель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России раввин Адольф Шаевич.

Марафон раввинов

В тех городах, где нет синагоги или своих раввинов, еврейские общины навестят студенты религиозных школ - ешив.

"В преддверии Песаха 70 молодых раввинов из Москвы отправились с пасхальным марафоном по стране. Они посетят 35 городов и привезут в общины все необходимое для праздника, в том числе мацу и продуктовые наборы для нуждающихся", - отметил Михаил Лидогостер.

В Песах никто не должен чувствовать себя несчастным или ущемленным. "В синагогах в течение праздничных дней пройдет множество седеров, чтобы все прихожане могли бы принять в них участие", - пояснил пресс-секретарь главного раввина.

Пасхальные пожелания

Частью седера является чтение пасхальной агады, сборника молитв и песнопений, повествующих об исходе из Египта.

"Во время седера, когда мы все вместе заново переживаем историю выхода из Египта, мы поднимаем четыре бокала вина и прославляем Всевышнего за дарованную нам свободу", - рассказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"Эта неделя была тяжелой для всех нас из-за трагических событий в Кемерово, которые привели к гибели ни в чем не повинных детей. Несмотря на весь ужас произошедшего, мы стали свидетелями того, как люди, даже не имеющие прямого отношения к этому, объединились, чтобы почтить память жертв трагедии. В пасхальные дни мы будем молиться о благополучии всех людей. О том, чтобы на земле не было такого горя; о том, чтобы каждый, потерявший своего близкого, смог найти в себе силы вернуться к нормальной жизни", - добавил он.