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ЕГЭ по математике досрочно в 2018 году сдадут более 24 тыс. человек

Общество
30 марта, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Сообщается, что на экзамен по математике профильного уровня записались около 18,5 тыс. участников

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровня в пятницу сдадут досрочно свыше 24 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 5,7 тыс. участников, экзамен пройдет в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались около 18,5 тыс. участников, для его проведения будет задействовано 92 ППЭ", - отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что результаты экзаменов станут известны не позднее 11 апреля.

Сдача ЕГЭ по математике был разделена на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится три часа. Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.

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