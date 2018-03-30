Школьники из 20 стран приедут в Якутск на Международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Учащиеся из 20 стран мира и восьми регионов России изъявили желание принять участие в Международных интеллектуальных играх, которые пройдут в Якутске в июле этого года. Об этом сообщил глава Якутии Егор Борисов.

"Игры вызвали большой интерес. Мы получили заявки из 44 школ 20 стран, 15 школ из восьми регионов России. Игры пройдут при поддержке ЮНЕСКО, Министерства образования и науки Российской Федерации, РАН, Агентства стратегических инициатив ", - сказал глава республики в пятницу на встрече с будущими участниками игр от республики.

Борисов отметил, что регион готов провести игры на высоком уровне. Школьники и волонтеры прошли подготовку, в частности, интенсивные курсы по иностранным языкам. Команды школьников выезжали в течение учебного года на конференции и экспедиции в регионы России и зарубежные страны. В частности, из числа школьников Якутии сформируют международный медиацентр во время проведения игр.

Международные интеллектуальные игры пройдут в Якутске с 8 по 15 июля. Ожидается работа 12 секций, в том числе соревнования по робототехнике, международная олимпиада школьников по математике, физике, химии и информатике, международная выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий.