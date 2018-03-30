Рособрнадзор запретил прием в два вуза

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проверок запретил прием в два вуза. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе.

Такое решение было принято "за неисполнение предписаний в установленные сроки". "Рособрнадзором запрещен прием в Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования (Балашиха, Московская область); Гуманитарный институт (Москва). Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московского института банковского дела", - отметили в пресс-службе.

Лицензию на право ведения образовательной деятельности выдает вузу Рособрнадзор. Документ подтверждает право высшего учебного заведения на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае аннулирования лицензии, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При аннулировании или приостановке лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации госаккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие вузы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки. При этом должны быть сохранены все условия обучения, в частности, форма и стоимость обучения.