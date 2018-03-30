Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2,7 тыс. нарушений пожарной безопасности выявили в торговых центрах ЦФО и ПФО

Общество
30 марта, 11:10 UTC+3 МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Специалисты проверили почти 800 торговых комплексов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. МЧС совместно с прокуратурой проверили в Центральном и Приволжском федеральных округах почти 800 торговых центров и выявили более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на вечер 29 марта органами прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2700 нарушений требований пожарной безопасности", - сказали в МЧС.

Самыми часто встречающимися нарушениями стали захламленность путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, незнание персоналом пожарного минимума, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.

"Рекордсменами" по выявленным нарушениям стали торговые центры Кирова. "В ТЦ "Лепсе" специалисты выявили 42 нарушения. Еще в двух проверенных ТЦ города найдено по 40 нарушений. Отличился также торговый комплекс "Три мартышки" в Оренбурге, где найдено 40 нарушений", - отметили в пресс-службе МЧС.

Только на 41 объекте в двух федеральных округах не выявили ни одного нарушения. "Проверки объектов продолжаются. По каждому из них, где были выявлены нарушения, составляется подробный акт и требования об их устранении", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кировская область Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
3
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама