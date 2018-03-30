Более 2,7 тыс. нарушений пожарной безопасности выявили в торговых центрах ЦФО и ПФО

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. МЧС совместно с прокуратурой проверили в Центральном и Приволжском федеральных округах почти 800 торговых центров и выявили более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на вечер 29 марта органами прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2700 нарушений требований пожарной безопасности", - сказали в МЧС.

Самыми часто встречающимися нарушениями стали захламленность путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, незнание персоналом пожарного минимума, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.

"Рекордсменами" по выявленным нарушениям стали торговые центры Кирова. "В ТЦ "Лепсе" специалисты выявили 42 нарушения. Еще в двух проверенных ТЦ города найдено по 40 нарушений. Отличился также торговый комплекс "Три мартышки" в Оренбурге, где найдено 40 нарушений", - отметили в пресс-службе МЧС.

Только на 41 объекте в двух федеральных округах не выявили ни одного нарушения. "Проверки объектов продолжаются. По каждому из них, где были выявлены нарушения, составляется подробный акт и требования об их устранении", - добавили в пресс-службе.