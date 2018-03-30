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Минприроды создаст 24 новые особо охраняемые природные территории

Общество
30 марта, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Площадь земель, занятых такими территориями, должна вырасти на 5 млн га, сказал глава ведомства Сергей Донской

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России за шесть лет планирует создать 24 новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), сказал в пятницу глава ведомства Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды.

"В общей сложности в течение шести лет мы планируем создать 24 новых ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 млн га", - сообщил Донской.

Глава Минприроды также отметил, что в 2018 году планируется создать шесть ООПТ, из которых четыре уже созданы. "Таким образом, за шесть лет планируется обеспечить возможность посещения особо охраняемых природных территорий дополнительно для 4 млн человек ежегодно", - добавил Донской.

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