Минприроды создаст 24 новые особо охраняемые природные территории

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России за шесть лет планирует создать 24 новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), сказал в пятницу глава ведомства Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды.

"В общей сложности в течение шести лет мы планируем создать 24 новых ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 млн га", - сообщил Донской.

Глава Минприроды также отметил, что в 2018 году планируется создать шесть ООПТ, из которых четыре уже созданы. "Таким образом, за шесть лет планируется обеспечить возможность посещения особо охраняемых природных территорий дополнительно для 4 млн человек ежегодно", - добавил Донской.