Скворцова: скорая приезжала за 20 минут почти в 90% случаев в 2017 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Скорая помощь приезжала к пациентам в течение 20 минут почти в 90% случаев в 2017 году, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении на итоговой коллегии Минздрава в пятницу.

"В 2017 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечен в 89% случаев на всей территории страны, а при ДТП - в 94,6%", - сказала она.

Кроме того, по словам министра, за последние годы был существенно обновлен парк санитарного автотранспорта.

"В 2016 году - на 37% по автомобилям скорой медицинской помощи класса "В" со сроком эксплуатации свыше пяти лет и на 19% - класса "С"; в 2017 году - почти на 30%", - сказала она.

Министр также напомнила, что для некоторых районов впервые направляются машины скорой помощи повышенной проходимости на шасси "Камаза". "Следует напомнить, что в 2012 году степень износа автопарка машин скорой помощи класса "В" составляла 42%, а в 2013 году - 61%", - уточнила Скворцова.

"В результате в 16 регионах доля машин скорой медицинской помощи с высоким уровнем износа сократилось до экономически допустимого уровня - 20% (Псковская - весь парк обновлен, Тамбовская - 2%, Сахалинская - 6%, Липецкая и Архангельская - по 11%, Ульяновская и Курганская - по 15%, Республика Алтай - 12% и др.)", - добавила она.