Голодец назвала причины высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России прежде всего связана с поздним обращением и неправильной маршрутизацией больного, заявила вице-премьер Ольга Голодец на итоговой коллегии Минздрава в пятницу.

"Обратите внимание на летальность от сердечно-сосудистых заболеваний. Она прежде всего связана с поздним обращением и неправильной маршрутизацией, и то, и другое преодолимо", - сказала она.

Культуру обращения за медицинской помощью нужно прививать с детских лет, а не тогда, когда болезнь уже находится в запущенной стадии, уверена вице-премьер.

Также Голодец призвала обратить внимание на правильную маршрутизацию больного.

"Я буду поддерживать всячески работу Минздрава. Надо сделать огромное усилие, надо сделать огромный прорывной шаг, потому что именно изменения маршрутизации - самый основной залог снижения смертности... Надо проверить всю систему финансирования здравоохранения... Надо сделать так, чтобы система экономически стимулировала к правильной маршрутизации", - сказала Голодец.

Не нужно возить больного куда угодно, а нужно отвезти в то медучреждение, в котором ему будет немедленно оказана медицинская помощь, отметила она.