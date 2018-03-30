Альбом о судьбах великих россиян-эмигрантов получит в подарок его 105-летний герой

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Альбом "Русское зарубежье. Великие соотечественники. 100 судеб русской эмиграции" получит в подарок единственный из ныне живущих его героев - знаменитый общественный деятель и меценат, барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Об этом в пятницу сообщил ТАСС научный редактор и составитель альбома, главный редактор корпорации "Российский учебник" Руслан Гагкуев.

"Из 100 персоналий, про которых рассказано, есть единственный русский мигрант, который до сих пор жив, это барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Ему 105 лет, сейчас он живет в Лихтенштейне. Альбом барону направлен в подарок, он получит его в ближайшее время", - сказал Гагкуев.

28 марта был представлен альбом "Русское зарубежье. Великие соотечественники. 100 судеб русской эмиграции", рассказывающий о жизни известных людей XX века, родившихся в России, но в разное время и по разным причинам покинувших свою родину. Альбом выпущен корпорацией "Российский учебник" и издательством "Яуза", в его подготовке к печати участвовал Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям. С обращениями к читателям выступили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и кинорежиссер Никита Михалков. Очерки о персоналиях писали более 40 авторов.

Эдуард фон Фальц-Файн родился в 1912 году. Сегодня живет в Вадуце, столице государства Лихтенштейн. Им найдены и переданы России более 200 произведений искусства и культуры, выкупленные на аукционах "Sotheby's". Это бесценные книги из библиотеки Сергея Дягилева, полотна и рисунки Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Константина Коровина и других.

Он поставил памятник Александру Суворову в Швейцарских Альпах, приобрел "Архивы Соколова" - следственный документ о расстреле царской семьи, помог перевезти прах Федора Шаляпина на Новодевичье кладбище, основал музей Екатерины II в немецком Цербсте. В Ливадийский дворец в Крыму вернул ковер "Портрет царской семьи" - подарок персидского шаха Николаю II к 300-летию Дома Романовых. Вместе с Джеймсом Олдриджем, Жоржем Сименоном, Грэмом Грином, Георгием Штайном, Юлианом Семеновым, сотрудниками немецкой и английской разведок организовал и финансировал поиск бесследно исчезнувшей в годы Второй мировой войны "Янтарной комнаты". Помог организовать спортивный праздник Олимпиады-80 в столице СССР Москве, победив атмосферу конфронтации, в которой находился мир в связи с вторжением советских войск в Афганистан.