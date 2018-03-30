В Совфеде предлагают ужесточить уголовную ответственность для педагогов за педофилию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, предлагает ужесточить уголовную ответственность за совершение сексуальных преступлений в отношении детей педагогами, родителями, опекунами. Об этом сообщила в пятницу сенатор Елена Мизулина, которая возглавляет эту рабочую группу.

"Мы полагаем, что совершение такого рода преступлений в детских учреждениях носит повышенную общественную опасность. Миллионы детей постоянно ходят в школы, учреждения дополнительного образования, тысячи детей находятся в детских домах. Поэтому мы предложили выделить преступления сексуальной направленности против детей, совершаемые работниками детских организаций, в отдельную категорию и предусмотреть особые повышенные меры ответственности", - сказала Мизулина, выступая на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию законодательства в сфере защиты детей от преступлений сексуального характера.

Она добавила, что в последнее время все чаще стали поступать сведения о фактах, связанных с преступлениями сексуального характера в отношении детей, совершаемых педагогами, родственниками, сотрудниками детских образовательных учреждений, аниматорами в детских игровых комнатах.

Согласно тексту законопроекта, подготовленного парламентариями и экспертами рабочей группы (имеется в распоряжении ТАСС), статьи Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить санкциями за сексуальные преступления в отношении детей, совершенные родителями или иными родственниками, усыновителями, опекунами, работниками школы или иного детского учреждения, а также лицами, "осуществляющими воспитательные функции в отношении несовершеннолетнего на основании гражданско-правового договора возмездного оказания услуг". В таких случаях предлагается наказывать преступников лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и права заниматься определенной деятельностью пожизненно. Кроме того, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось ранее, специально созданная в ноябре 2017 года рабочая группа в СФ намерена в весеннюю сессию (до конца июля) подготовить к внесению в Госдуму свои предложения по изменению законодательства, направленные на борьбу с педофилами. По словам Мизулиной, на рассмотрение в группу поступило более 100 предложений по данной тематике.