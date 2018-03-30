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Генконсул США в Петербурге отменил визит в Архангельск в связи с закрытием дипмиссии

Общество
30 марта, 15:31 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 30, марта. /ТАСС

В рамках Дней США в Архангельске Томас Лири планировал 5 апреля принять участие в круглом столе по американистике

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лири в связи с закрытием дипмиссии с 31 марта отменил свой визит на Дни США в Архангельске, которые пройдут с 1 по 7 апреля, сообщила ТАСС в пятницу директор Департамента оргработы и протокола администрации Архангельска Лариса Цуркан.

"На сегодняшний день у нас официальное подтверждение об отказе генерального консула присутствовать на мероприятиях в Архангельске, которые будут с 1 по 7 апреля. Генерального консула на них не будет, официальное подтверждение поступило в администрацию города из МИДа", - сказала Цуркан.

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Как сообщила ТАСС начальник отдела по работе с иностранными партнерами управления международного сотрудничества Северного Арктического федерального университета Светлана Пирогова, Лири планировал принять участие в круглом столе по американистике 5 апреля. "К сожалению, круглый стол пройдет без его участия. Также в САФУ 2 апреля отменен показ фильма "Скрытые фигуры", в котором планировали принять участие советник генерального консула и постоянный представитель НАСА в России Джастин Тилман. Показ фильма не состоится", - сказала Пирогова.

Как рассказала ТАСС начальник отдела по внешним связям и туризму администрации Архангельска Елена Бубнович, 1 апреля в Архангельск прибудет делегация из Портленда (штат Мэн), который является городом-побратимом Архангельска. "Наши друзья остаются нашими друзьями, делегация из Портленда всегда приезжает в апреле, тем более что в этом году 30-летие побратимства. Официальная делегация - четыре человека, они будут в школах, в университетах, в библиотеках, будут награждены школьники, которые для школьников Портленда подготовили викторины о России и Архангельске. Наша задача - сохранить конструктив между людьми, понимание и дружба должны остаться", - сказала Бубнович.

Закрытие генконсульства США в Петербурге

Генконсульство США в Санкт-Петербурге работает с 1972 года, оно занимается в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая помимо Санкт-Петербурга Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелия, а также Ненецкий автономный округ. По данным Госдепартамента США, петербургское генконсульство в феврале текущего года выдало около 2 тыс. виз, около 70% из них составили визы для временных поездок в деловых или туристических целях.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Вашингтон объявил 26 марта о решении выслать из страны в течение недели 60 российских дипломатов и закрыть со 2 апреля генконсульство РФ в Сиэтле. Помимо США, сотрудников российских дипмиссий (всего 63 человека) решили выслать 24 европейские страны, а также Канада и Австралия. НАТО также сократила на треть состав российской миссии при организации. Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипработников и предписала закрыть консульство Великобритании в Петербурге.

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