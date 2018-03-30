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Премьера новой серии "Простоквашино" перенесена в связи с трагедией в Кемерове

Общество
30 марта, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава "Союзмультфильма" Борис Машковцев сообщил, что студия считает неуместным выпускать картину в первую неделю после случившегося

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьера новой серии мультфильма "Простоквашино" перенесена из-за трагедии в Кемерове. Об этом в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев. Ранее показ был запланирован на 1 апреля.

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"Новая серия выйдет 3 апреля. Мы перенесли дату в связи с трагическими событиями в Кемерове. Нам показалось неуместным выходить на этой неделе", - сказал он.

Машковцев также отметил, что премьера новой серии мультфильма состоится онлайн, а о том, на какой именно платформе это произойдет, зрители узнают 2 апреля. По словам директора киностудии, "это будет сюрприз".

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

Ранее руководство "Союзмультфильма" сообщало, что все новые серии нового мультфильма "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова.

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