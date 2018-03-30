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Голодец: эпидемии гриппа в России перестали влиять на ситуацию со смертностью

Общество
30 марта, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Вице-премьер отметила, что на ситуацию повлияла вакцинация населения

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Эпидемии гриппа в России в последние годы проходят спокойно, смертность от гриппа перестала усиливать общую ситуацию со смертностью в стране, сообщила в пятницу на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Нам удается последние два года прийти к результату, когда наша зимняя смертность опустилась до уровня летней смертности, то есть все сезоны мы проходим без серьезных колебаний, и прохождение эпидемии фактически не усиливает ситуацию со смертностью", - сказала Голодец.

Она подчеркнула, что серьезную роль в этом играет вакцинация населения. Голодец напомнила, что за текущий эпидемический сезон было привито более 66 млн россиян.

"Нам нужно развивать это направление, прежде всего потому, чтобы точно совпадали вакцины, и развивать работу по качеству вакцины", - сказала вице-премьер.

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