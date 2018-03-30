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Карантин в школах Ульяновской области продлят до 6 апреля

Общество
30 марта, 19:18 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 30, марта. /ТАСС

Лечебные учреждения региона находятся в состоянии повышенной готовности

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УЛЬЯНОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Школы Ульяновской области останутся закрытыми в связи с карантином и после окончания весенних каникул, до 6 апреля. Об этом в пятницу сообщила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

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Карантин в школах региона объявили с 22 марта в связи с необходимостью предотвратить рост заболеваний ОРВИ и гриппом. Ранее Уба сообщала, что карантин продлится до 28 марта.

"Учебный процесс в школах Ульяновской области будет приостановлен до 6 апреля. На сегодняшний день эпидемический порог оказался превышен, в основном за счет детского населения. Уверена, что благодаря таким своевременным мерам нам удаться стабилизировать ситуацию и избежать массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ", - сказала она.

По словам Убы, в этот период ограничат массовые культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, во всех образовательных организациях и учреждениях культуры пройдет комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В частности, запланированы влажная уборка помещений дезинфекционными средствами, проветривание классов и спортивных залов, обеззараживание воздуха в кабинетах.

По сведениям, озвученным на заседании комиссии, в Ульяновской области зарегистрировали 13 943 случая ОРВИ, в том числе 7 682 среди детей. Лабораторно подтвердили 35 случаев пандемического гриппа, два случая несубтипированного гриппа А, пять случаев гриппа В и два случая гонконгского гриппа. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости вырос на 14,2%. За последнюю неделю в Ульяновской области зарегистрировали 243 случая внебольничной пневмонии, у большинства пациентов заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашида Абдуллова, лечебные учреждения Ульяновской области находятся в состоянии повышенной готовности. На особом контроле вопрос обеспечения больниц противовирусными лекарственными препаратами. Введены ограничения на посещение родственниками госпитализированных пациентов.

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