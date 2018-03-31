Медведев поздравил Владимира Винокура с юбилеем

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием российского актера, народного артиста РСФСР Владимира Винокура. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойденным импровизатором, настоящим королем хорошей шутки, - отметил премьер. - Ваш редкий дар, музыкальность, позитивная энергия воплощаются в замечательные эстрадные номера, добрые и веселые пародии. Многие годы Ваши выступления пользуются неизменной популярностью у зрителей. Вы умеете создать на концерте особую атмосферу, подарить каждому ощущение радости".

Винокур начал сольную карьеру в качестве артиста Московского государственного концертного объединения (Москонцерт). Основное место в его сценическом творчестве занимал пародийный жанр. В своих номерах он копировал голоса Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Геннадия Хазанова, Карела Готта и других. В 1989 году Винокур создал и возглавил в качестве художественного руководителя Московский театр пародий (сейчас - Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура).

В творческой деятельности Винокур сотрудничает с писателями-сатириками Сергеем Дроботенко, Виктором Коклюшкиным, Семеном Альтовым, Лионом Измайловым и другими. Регулярно выступает в сборных юмористических программах и телепередаче "Аншлаг и компания" ("Россия 1"). На протяжении многих лет дружит с народным артистом РСФСР, певцом Львом Лещенко. Широко известна их совместная программа "Левчик и Вовчик: братья-близнецы, только разные отцы".

В 1989 году Винокур был удостоен звания народного артиста РСФСР. Награжден орденами "Знак Почета" (1990), Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2008, 2003), Дружбы (2013), "Достык" II степени (Казахстан, 2014). Отмечен благодарностью президента РФ (2003).