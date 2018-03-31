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Путин отметил стремление российских студентов активно участвовать в жизни страны

Общество
31 марта, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Глава государства также отметил, что российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и с присущим ему энтузиазмом берется за самые амбициозные проекты

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников съезда молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" и отметил ее вклад в реализацию творческого потенциала молодежи. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас на IV съезде Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Отрадно, что российское студенчество стремится активно участвовать в жизни страны, открывает для себя новые горизонты деятельности и с присущим ему энтузиазмом берется за самые масштабные, амбициозные, востребованные временем проекты", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что студенты выполняют производственные задачи в строительстве, топливно-энергетическом, транспортном, агропромышленном комплексах, трудятся в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, а также продолжают традиции своих предшественников. "Пройдя надежную школу и закалку студенческих отрядов, юноши и девушки приобретают профессиональный опыт и практические навыки, увереннее смотрят в будущее, учатся быть полезными России", - подчеркнул глава государства.

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