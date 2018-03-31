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Вселатвийское родительское собрание в Риге собрало более 900 противников школьной реформы

Общество
31 марта, 13:47 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Организаторами мероприятия выступили "Штаб защиты русских школ", партия "Русский союз Латвии" и Латвийский комитет по правам человека

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РИГА, 31 марта. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Вселатвийское родительское собрание проходит в субботу в Риге в знак несогласия с переводом школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Мероприятие собрало свыше 900 участников, сообщил корреспонденту ТАСС представитель "Штаба защиты русских школ" Андрей Толмачев.

"Это очень хороший результат. На специально организованных автобусах на мероприятие целенаправленно приехали люди из трех крупных городов Латвии - Резекне, Даугавпилса и Вентспилса. Из многих уголков страны люди приехали индивидуально, например, из Айзкраукле, Вентспилса, Валмиеры и других городов. Можно сказать, что во вселатвийском родительском собрании принимают участие жители со всех концов Латвии, и это успех", - сказал Толмачев.

По его словам, всех участников мероприятия объединяет несогласие с проводимой местными властями реформой в школах нацменьшинств. "Сегодня здесь собрались люди разных взглядов, но всех их объединяет одна беда и одна задача - сохранить русские школы в Латвии, право на получение образования на родном языке. Наша цель - собрать и объединить всех под одной крышей и сказать, что мы все русские люди и нас всех волнует этот вопрос. Кстати, сегодня здесь собрались не только русские, но и представители латышской общественности, которые поддерживают нас и считают, что эта реформа политизирована и осуществляется ради выборов и ради получения министерских портфелей и мест в Сейме [парламенте], ради чего люди готовы уничтожить образование на русском языке в Латвии, которому уже 230 лет", - отметил Толмачев.

Организаторами вселатвийского родительского собрания выступили "Штаб защиты русских школ", партия "Русский союз Латвии" и Латвийский комитет по правам человека. По итогам мероприятия будут приняты два документа: резолюция, которая будет направлена в Европарламент, Еврокомиссию, ООН и ОБСЕ, а также обращение к президенту Латвии Раймондсу Вейонису с просьбой не утверждать реформу по переводу русских школ на латышский язык обучения и вернуть ее на доработку в законодательный орган.

Спорная реформа

Сейм Латвии на прошлой неделе на заседании в третьем, окончательном чтении принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей".

Ожидается, что постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще должен подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.

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