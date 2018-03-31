Эксперты: Грудинин проводит экологический форум, прежде всего, для своего пиара

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Участвовавший в выборах президента РФ 18 марта от КПРФ директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин решил провести экологический форум прежде всего для того, чтобы напомнить о себе в медийном пространстве. Такое мнение высказали в субботу в беседе с ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось о решении Грудинина провести в Совхозе имени Ленина во второй половине субботы форум по проблемам экологии.

"Форум, конечно направлен на то, чтобы обеспечить присутствие Павла Грудинина в СМИ. Выборы для него были, с одной стороны, хорошие, потому что все узнали, что он существует, а с другой стороны - негативные, потому что он показал худший результат в истории этой партии", - рассказал ТАСС директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Он хочет продолжить капитализацию своего образа, а одной из наиболее востребованных сегодня тем является тема экологии (наравне с темой безопасности). Раньше Грудинин никогда не отмечался в этой теме, во время кампании обходил ее стороной, но после заявлений протестующих в Волоколамске, после темы свалок, после комментариев по экологической проблематике от президента эта тема стала востребованной. И Грудинин пытается ее застолбить за собой", - добавил собеседник агентства.

Смирнов подчеркнул, что для решения экологических проблем одного форума недостаточно, необходимо предложить "некую дорожную карту" и выполнять ее в течение длительного времени. Кроме того, у Грудинина есть определенные проблемы, "во-первых тема экологии ему немножко чужда, а во вторых - активисты организации "Крестьянский фронт" митингуют и требуют расплатиться сперва с дольщиками, а потом уже заниматься экологией", подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Смирнова, Грудинин будет продолжать подобные акции, так как рассматривается возможность его участия в губернаторских выборах в ряде регионов и ему необходимо сохранять присутствие в СМИ.

Пикеты "Крестьянского фронта"

Председатель организации "Крестьянский фронт" Евгений Авсеенко отметил, что привлечение общественности к контролю в сфере экологии необходимо. "Но причем здесь Павел Грудинин? Мы считаем, что этот человек пытается использовать ситуацию в своих целях",- добавил он.

"Мы не видели до этого, чтобы он как-либо участвовал в решении экологических проблем и что-то делал для этого", - уточнил Авсеенко.

Собеседник агентства подчеркнул, что активисты организации пытались выставить пикет в Совхозе имени Ленина, чтобы выразить протест против действий Грудинина и обратить внимание на сделки с недвижимостью, которые он проводил. Однако полиция пресекла попытку пикета, заключил собеседник агентства.