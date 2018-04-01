Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан, отмечающих ее по Григорианскому календарю

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси направил в воскресенье поздравление с Пасхой Папе Римскому Франциску, Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II, Патриарху Эфиопскому Абуне Матфию I, Патриарху Коптской церкви Тавадросу II и другим главам христианских церквей, отмечающих праздник по Григорианскому календарю. Об этом сообщает сайт Московского патриархата.

"Обращаюсь к Вам с радостным приветствием: "Христос Воскресе!", - говорится в послании патриарха Кирилла. "Крестная жертва Спасителя - свидетельство безмерной любви Бога к Своему творению, а Его восстанием из гроба ознаменовано начало новой эпохи в истории человечества", - отметил предстоятель Русской церкви. Он пожелал христианским лидерам "крепости сил и щедрой помощи Божией" в высоком и ответственном служении.

Пасха по Григорианскому календарю в этом году наступила 1 апреля. Православные церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова в этом году 8 апреля. Такое разделение связано с введением в 1582 году Папой Римским Григорием XIII новой системы летоисчисления.