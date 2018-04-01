Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Грозного планирует обслужить порядка 2 тыс. болельщиков из Египта на ЧМ-2018

Общество
1 апреля, 22:37 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, апреля. /ТАСС

Для обслуживания иностранных болельщиков в аэропорту оборудовали две новые стойки для регистрации пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Аэропорт столицы Чеченской Республики города Грозный планирует обслужить порядка 2 тыс. болельщиков из Египта, которые посетят город во время проведения чемпионата мира по футболу в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора госпредприятия "Вайнахавиа" (эксплуатант аэропорта Грозный - прим. ТАСС) Солсбек Гамбулатов.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Грозный не будет принимать матчи, однако в столице Чечни будет базироваться и тренироваться национальная сборная Египта по футболу.

"У нас будет команда-участник, они будут летать от нас и возвращаться, и болельщики планируют приехать к нам, около двух тысяч", - сказал он.

Солсбеков добавил, что для обслуживания иностранных болельщиков в аэропорту оборудовали две новые стойки для регистрации пассажиров в зоне иностранных вылетов, приобрели специальный лифт для доставки на борт воздушного судна пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и людей, получивших травмы, а также установили досмотровое оборудование, соответствующее мировым стандартам.

Он также отметил, что в прошлом году аэропорт Грозного обслужил порядка 300 тыс. пассажиров, а в текущем году он планирует выйти на показатель в 500 тыс. человек. Это, по его словам, будет сделано за счет расширения маршрутной сети, в частности, аэропорт планирует наладить прямое авиасообщение с Симферополем, так как по словам гендиректора, "это направление будет очень востребовано".

Аэропорт Грозный - главный авиаузел Чеченской Республики, расположен в границах города Грозного. Он начал свою работу в 1938 году. Во время боевых действий в Чечне в 1990-2000 годах аэропорт существенно пострадал, однако после окончания войны был восстановлен, а в 2009 году получил международный статус от Межгосударственного авиационного комитета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Путин внес в Госдуму поправки в КоАП об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп
6
Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипалей
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники