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"ВКонтакте" запустила проект ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

Общество
2 апреля, 12:39 UTC+3

Пользователи, которые пройдут тест, получат памятный подарок от рэпера Басты

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В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали спецпроекты, рассказывающие пользователям о проблемах аутизма. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

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Тест "Всегда ли я поступаю как человек, когда встречаюсь с людьми, не похожими на меня?" в сообществе autism.help подготовлен фондом содействия решению проблем аутизма "Выход" совместно с "ВКонтакте".

"Мы уверены, что тест расскажет большому количеству пользователей о проблемах аутизма, поможет понять таких людей и объяснит, как можно поддержать их близких", - отметила руководитель направления "Благотворительность" в "ВКонтакте" Екатерина Кочнева.

Одним из первых в акции поучаствовал посол благотворительного фонда "Выход" рэпер Баста.

Каждый, кто пройдет тест и поделится результатом в соцсети, получит от него специальный благотворительный подарок "ВКонтакте" - синего мишку.

Учредитель благотворительного фонда "Выход" Авдотья Смирнова рассказала, что игрушку назвали Петрушей в честь героя "Капитанской дочки" Петра Гринева, который говорил, что прочнейшие изменения происходят от улучшения нравов, без насильственных потрясений.

"Нам близка эта мысль, мы тоже верим в улучшение нравов и работаем для того, чтобы людей с аутизмом понимали и принимали, чтобы для них существовала государственная система помощи", - цитирует ее слова пресс-служба "ВКонтакте".

Кроме того, в соцсети опубликован плейлист "Музыка синего света", состоящий из песен исполнителей с признаками расстройств аутичного спектра.

В этот день купол Дома компании "Зингер", штаб-квартиры "ВКонтакте", будет подсвечен синим цветом.

2 апреля во всем мире отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

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